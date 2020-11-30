Стокгольм, , 12:34 — REGNUM Сразу после того, как пандемия коронавирусной инфекции утихнет, такое словосочетание, как COVID-19, быстро исчезнет из общественного сознания. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил историк Петер Инглунд, подчеркнув, что пандемия приведет к другим долгоиграющим последствиям.

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По словам Инглунда, несмотря на то, что испанский грипп был быстро забыт, его эпидемия в начале XX века стала важным уроком для функционирования служб здравоохранения.

Историк считает, что пандемия коронавирусной инфекции будет отличаться такими же последствиями. Преимущественно она коснется работы системы здравоохранения и, возможно, некоторых наших привычек — например, мы перестанем летать на конференции, проводимые на другом конце земного шара. Но скоро мы снова станем обниматься, шутливо заметил Инглунд.

«Потребность быть рядом друг с другом, трогать друг друга и находиться большой компанией в маленькой комнатке, и что-то кричать — это часть нашей человеческой природы, и мы все хотим вернуться к ней», — отметил Инглунд.

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