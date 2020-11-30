Магас, , 12:13 — REGNUM Жители Ингушетии употребляют в пищу овощей и фруктов больше других жителей России. Согласно данным Росстата за 2019 год, в среднем 72,8% мужчин в этой республике съедают не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, пишет News. ru.

В то же время женщины Ингушетии также стали лидерами среди представительниц прекрасного пола субъектов России, употребляя в пищу ежедневно 68,6% овощей и фруктов.

В среднем же по стране показатель употребления фруктов и овощей составляет 27,2% у женщин и 24,2% — у мужчин. Именно такую долю от нормы в 400 граммов съедают в день среднестатистические мужчина и женщина в России.

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