Москва, , 12:15 — REGNUM В российской вакцине от коронавируса «Спутник V» не содержится геномодифицированных элементов. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Если мы говорим про геномодифицированные элементы в общем понимании, то нет, не содержатся. Но содержатся компоненты, производящие антигены, которые находятся в COVID-19. Никаких геномодифицированных элементов (ГМО) в вакцине нет», — сказал Тарасов.

Также эксперт опроверг слухи о том, что при помощи вакцины будет произведено «чипирование» населения.

«Никакого чипирования даже близко здесь нет. Это в принципе невозможно. И в рамках создания вакцин ничего такого в принципе не существует. Мне как специалисту сложно с этой логикой: как чип может содержаться в вакцине?» — заявил Тарасов.

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