Киев, , 12:17 — REGNUM В результате служебного расследования не были выявлены нарушения в ремонте самолёта Ан-26, разбившегося под Чугуевом. Об этом заявил руководитель государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, сразу после авиакатастрофы была проведена проверка на 410-м заводе гражданской авиации, который занимался ремонтом планера и авионики.

«По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода», — рассказал Фоменко.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области разбился самолёт с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил. Из 27 человек выжил только один.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что в ходе расследования обстоятельств данной трагедии были выявлены системные нарушения в организации полётов, а также ошибки в действиях экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине установили причины крушения самолёта Ан-26

Читайте развитие сюжета: Украина закупает все необходимые боеприпасы — «Укроборонпром»