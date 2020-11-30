Москва, , 12:10 — REGNUM В странах Европы последние две недели демонстрируются позитивные тенденции по снижению темпов распространения коронавируса. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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"Хорошая новость, что последние две недели эта скорость прироста случаев (заражения коронавирусом) в Европейском регионе снижается», — сказала она в интервью ТАСС.

Вуйнович уточнила, что на сегодняшний день «почти половина стран европейского региона показывает или стабилизацию, или не такой быстрый рост, или даже снижение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуйнович заявила, что в случае, если граждане России будут ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, вопрос о введении в стране полного локдауна отпадет.

По её словам, в настоящее время организация готовит новые рекомендации об определении «близкий контакт» при коронавирусной инфекции.

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