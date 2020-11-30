Москва, , 12:23 — REGNUM Экологическая обстановка в России и мире за последние два-три года стала хуже. Так считают более половины участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. Результаты исследования опубликованы 30 ноября на сайте ВЦИОМ.

Респондентов попросили оценить экологическую ситуацию во всём мире, в России и в их населённом пункте. Об улучшении ситуации в мире заявили 11% опрошенных, в России — 12%, в собственном регионе — 15%. Однако 54%, 53% и 34% респондентов соответственно полагают, что обстановка стала хуже. Не заметили изменений 28%, 29% и 48% опрошенных.

Хорошей и удовлетворительной считают экологическую ситуацию в своём регионе 68% респондентов. При этом 48% полагают, что забота об окружающей среде — одна из главных задач государства.

Из ответов следует, что самая благоприятная экологическая ситуация — в Москве и Санкт-Петербурге, наиболее остро проблема стоит в городах с миллионным населением или населением от 500 до 950 тыс. человек.

Самой острой проблемой, связанной с экологией, респонденты назвали загрязнение водоемов и их берегов мусором — 73%. Промышленные и канализационные стоки более всего беспокоят 64% опрошенных, загрязнение воздуха автомобильными выхлопами — 66%, несанкционированные свалки и вывоз бытового мусора — по 58%.

Опрос проходил в октябре с участием 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих на всей территории России. Они отвечали на вопросы по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: Армия и РПЦ — главные общественные институты для жителей РФ: опрос