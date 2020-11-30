Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновской области за сутки официально подтверждено 253 случая заражения коронавирусом. Также зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 30 ноября, всего в Ульяновской области коронавирус официально выявлено у 27 601 человека, в том числе за последние сутки — у 253.

Переболели COVID-19 в регионе 23 324 человека, из них за сутки выздоровели 184 человека. Доля выздоровевших в Ульяновской области составила 84,4%.

Всего с начала пандемии в регионе 345 человек скончались от COVID-19, в том числе за последние сутки умерли два пациента с коронавирусом.

Отметим, что в Ульяновской области проходит автопробег «Караван добра». Накануне он доехал до ЦК МСЧ имени В. А. Егорова. Участники акции «Спасибо врачам» передали специалистам учреждения, работающим в период пандемии с пациентами с коронавирусной инфекцией, средства дезинфекции.