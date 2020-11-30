Салехард, , 12:05 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 194 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 198 заражений.

Основные очаги заражения на 30 ноября: Ноябрьск — 21;Тазовский район — 18; Губкинский и Приуральский район — по 15; Новый Уренгой — 13.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 30 ноября 26 343 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 654 человека, 257 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).