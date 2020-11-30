Джакарта, , 12:03 — REGNUM Тысячи домов в пяти районах индонезийской провинции Северная Суматра оказалось подтоплены из-за разлива реки Паданг, сообщает Kompas.

В настоящее время паводок начал отступать.

В управлении по борьбе со стихийными бедствиями объяснили, что наводнение затронуло 32 173 человек, проживающих в 6663 домах.

Известно, что большинство людей решило не покидать свои дома, но 370 человек были вынуждены эвакуироваться. Высота воды сохраняется на отметки одного метра.

Полиция Северной Суматры помогла местным жителям с эвакуацией и развернула полевую кухню.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру в Индонезии вызвало появление горячих облаков на расстоянии километра от кратера вулкана.

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