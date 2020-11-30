Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Глава Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе, координирующий деятельность всех «ковидных» больниц в стране, выздоровел от COVID-19. Об этом он рассказал в интервью в эфире телеканала «Имеди».

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17 ноября стало известно, что 72-летний профессор заразился коронавирусом. 19 ноября из-за повышения температуры до 38 °C врача госпитализировали. У него выявили двустороннюю пневмонию. Болезнь осложняло сопутствующее заболевание — неходжкинская лимфома.

«У меня была температура, сильная боль в горле, кашель и, что было ожидаемо из-за моего сопутствующего заболевания, четыре дня поэтапно резко ухудшался показатель моего иммунного статуса», — сказал Церцвадзе.

Он также заявил, что не согласен с утверждениями, будто система здравоохранения Грузии оказалась не готова ко второй волне пандемии. Врач отметил, что во время пиковых показателей пандемии коллапс не наступил.

«Если бы система здравоохранения не была к этому готова, то не справилась бы с той ситуацией, когда в Грузии в определенные дни был зафиксирован самый высокий показатель новых случаев в пересчете на миллион населения», — заявил главный инфекционист страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Грузии сообщили о «рекордном» числе выявленных носителей коронавируса за прошедшие сутки. Тогда этот показатель составил 4780 человек. Утром 30 ноября сообщили, что в стране за предыдущие сутки выявили 3216 случае заражения SARS-CoV-2.

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