Москва, , 12:03 — REGNUM На новогодние подарки жители России в среднем готовы потратить 11 тыс. 800 рублей, это меньше, чем в 2019 году, — 13 тыс. 500 рублей, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Мужчины планируют потратить больше, чем женщины — 13 тыс. 500 против 9 тыс. 800 рублей, молодежь до 24 лет — 12 тыс. 400 руб. Самую большую сумму на подарки к Новому году выделят жители Москвы — 16 тыс. рублей.

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Жители Красноярска готовы выделить 14 тыс. 500 руб., Ростова-на-Дону, Воронежа и Санкт-Петербурга — по 14 тыс. руб., Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — по 13 тыс. 500 руб. Меньше всего бюджеты на подарки — в Волгограде (11 тыс. 300 руб.) и Уфе (11 тыс. 400 руб.).

Опрос проведен 17—23 ноября 2020 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет в 691 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году новогодние подарки родственникам и членам семьи готовят 68% жителей России (в 2019 году — 74%).

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