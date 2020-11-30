Хабаровск, , 12:03 — REGNUM В Хабаровском крае осуждён фигурант уголовного дела, который оставил своих детей в аэропорту Шереметьево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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В суде было подтверждено, что 26 января житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов 1978 года рождения оставил сыновей пяти и восьми лет одних в аэропорту Шереметьево в Москве. У детей нашли записку от него, в которой он объяснял, что у него нет другого выхода, так как у него сложная жизненная ситуация.

Также было установлено, что в ночь на 25 января Гаврилов, находясь в Комсомольске, с помощью мобильного телефона, используя банковское интернет-приложение, похитил у знакомой 100 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга Гаврилова подала иск в суд об ограничении его в родительских правах.