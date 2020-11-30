Махачкала, , 11:59 — REGNUM Рабочий скончался на территории каменного карьера в Дагестане, получив удар ковшом трактора. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Несчастный случай произошел 27 ноября на карьере в Карабудахкентском районе Дагестана, где добывают горный камень. По данным следствия, водитель экскаватора нарушил правила безопасности и во время разворота башни трактора ковшом ударил другого рабочего. От полученных травм последний умер на месте.

Против 47-летнего водителя экскаватора возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане при строительстве 12-этажного дома рабочий, потеряв равновесие, сорвался и упал с высоты на землю. Полученные мужчиной повреждения оказались несовместимыми с жизнью.