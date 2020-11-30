Нур-Султан, , 11:58 — REGNUM В «желтую» зону по распространению коронавируса в Казахстане вошли Нур-Султан и Алма-Ата. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здоровья.

Центр опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана. Матрица представляет собой двухмерный график. На оси абсцисс («Х») учитывается недельная заболеваемость на 100 тыс. населения.

На оси ординат («Y») указывается объединенный показатель R. В красной зоне оказались пять регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Кызыл-Ординской, Туркестанской и Мангистауской областях. Нур-Султан находился в «зеленой» зоне всего пять дней: с 24 по 27 ноября.

Читайте также: В Алма-Ате 36 объектов оштрафованы за нарушение карантина