Москва, , 12:01 — REGNUM В случае, если граждане России будут ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, вопрос о введении в стране полного локдауна отпадет. Об этом 30 ноября сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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«Если 90% (граждан) будут носить маски, если перевод на дистанционную работу (будет организован) там, где возможно, если хорошо обрабатывать руки и поверхности, я уверена, что мы сможем снизить передачу (инфекции). <…> Тогда общий локдаун не будет вопросом», — заявила она в интервью ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель ВОЗ привела в качестве примера страны Азии, избежавшие тотального локдауна в последние месяцы из-за того, что дисциплинировано соблюдали меры противоэпидемиологической безопасности.

Также Вуйнович указала, что, как она считает, необходимо, чтобы каждый житель России осознал, что он может быть переносчиком коронавирусной инфекции, представляющим угрозу для окружающих.

«Да, цифры растут, это видно, они серьезные, не надо расслабляться», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что в настоящее время организация готовит новые рекомендации об определении «близкий контакт» при коронавирусной инфекции.