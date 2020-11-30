Москва, , 11:56 — REGNUM Добровольцы старше 60 лет, принимающие участие в пострегистрационных испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»По состоянию на 29 ноября привито 50 добровольцев [старше 60 лет]. Добровольцы чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что испытания проводятся в Москве и Подмосковье, а также в Казани, Тюмени и Калининграде. В исследования планируется включить добровольцев от 18 лет и старше, а в Новосибирской области — добровольцев старше 60 лет.