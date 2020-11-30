Липецк, , 11:52 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 30 ноября.

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Скончались двое жителей города Ельца, 1963 и 1954 года рождения.

Всего в регионе было зарегистрировано 112 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 9045 человек.

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