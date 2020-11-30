Саратов, , 11:59 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки летальные исходы зарегистрированы еще с пятью инфицированными коронавирусной инфекцией пациентами. Об этом сообщает облминздрав.

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Среди погибших — трое женщин 40, 50, 53 лет, а также 64-летний и 72-летний мужчины. Пациенты получали медицинскую помощь как амбулаторно, так и в стационаре. Лечение инфицированных осложняли несколько имеющихся сопутствующих заболеваний.

Таким, образом, по состоянию на 30 ноября жертвами ковида за все время наблюдения стали 238 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена по информации на 30 ноября у 27 166 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 248 жителей региона. Минувшим днем заболели 250 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 088 человек, за сутки — 183 пациента.

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