Москва, , 11:51 — REGNUM В России препаратом «Спутник V» вакцинировались около 16 тысяч человек. Об этом 30 ноября сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Сейчас мы можем достоверно говорить, что у нас есть всего около двух десятков случаев, когда люди заболели COVID-19. Однако большинство этих людей не успели получить вторую часть вакцины», — сказал Тарасов.

По его словам, один компонент вакцины был введён в России 20 тысячам граждан. А полностью вакцинировано препаратом «Спутник V» около 16 тысяч человек.

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