Липецк, , 11:48 — REGNUM В Липецкой области 30 ноября подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 242 положительных теста.

За весь период наблюдения 9045 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 68 — за последние сутки. 112 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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