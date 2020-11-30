Оренбург, , 11:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 ноября, выявлено 184 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,8%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Стоит отметить, с 24 ноября показатель выявляемых случаев заражения составляет 184−185 за сутки.

С конца марта выявлено ­­­­­23 179 носителей SARS-CoV-2. На 100 тыс. населения приходится 9,4 случая заражения.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, от болезни оправились 19 846 пациентов, в том числе 140 — за последние сутки. Жертвами заболевания стали 218 человек.

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