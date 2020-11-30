Уфа, , 11:50 — REGNUM Всех школьников в Башкирии могут перевести на очное обучение до Нового года, если ситуация с коронавирусом в регионе будет оставаться стабильной. Об этом 30 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве.

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По его словам, учителя и дети уже устали заниматься дистанционно, а ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли решение о продлении до 6 декабря дистанционного обучения школьников. При этом с 30 ноября школьники 23 муниципалитетов республики был переведены на очный режим обучения.

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