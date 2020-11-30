Абакан, , 11:46 — REGNUM Власти Хакасии наращивают число коек для пациентов с COVID-19, оснащённых кислородом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, из регионального бюджета выделено 31 млн рублей на закупку 120 кислородных концентраторов.

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Отмечается, что на сегодня в медицинских учреждения региона развёрнуто 1230 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Из них централизованной подачей кислорода обеспечены 686 коек. Часть из вновь закупленного оборудования уже поступила в республику и распределена в больницы. Пять концентраторов прибудет сегодня, 30 ноября.

«В ближайшее время в регион поступит оставшееся оборудование. Специалисты отмечают, что после завершения поставок, регион полностью покроет потребность в данном оборудовании», — добавили в правительстве.

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