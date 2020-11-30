Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом снизился по сравнению с предыдущей неделей. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 30 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 12 563 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 114 носителей.

Выздоровели с начала пандемии 11 519 человек, доля выздоровевших составила 91,7%. Из них за последние сутки выписаны 23 человека. Активно больных COVID-19 в республике официально насчитывается 766 человек.

Кроме того, за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 официально стал причиной смерти 278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская констатировала, что в республике две недели подряд ежедневно растёт число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе с 16 по 22 ноября официально регистрировалось от 84 до 107 заболевших в сутки, с 23 по 26 ноября выявлялось от 110 до 129 новых носителей коронавируса.