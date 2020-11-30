Хабаровск, , 11:49 — REGNUM Заседание экспертной комиссии открытого конкурса на должность министра здравоохранения Хабаровского края прошло 30 ноября. Полный пакет документов, а также видеопрезентацию, стратегию развития отрасли представили четыре кандидата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Всего было шесть претендентов — выпускников Хабаровского государственного медицинского института в разные годы. Один кандидат забрал документы, второй не представил видеопрезентацию.

Юрий Бойченко — заместитель главного врача детской городской клинической больницы №9 в Москве. Кандидат медицинских наук.

Александр Латынников— врач-хирург городской поликлиники №11 в Хабаровске.

Валентина Требунских — индивидуальный предприниматель.

Ирина Филимончикова— пенсионер, была заместителем министра здравоохранения Хабаровского края.

Назначение министра здравоохранения не предполагает открытых конкурсных процедур. Однако по поручению врио губернатора Михаила Дегтярёва такой конкурс было решено провести.

Окончательное решение по кадровому назначению принимает только Михаил Дегтярёв. Экспертная комиссия выразит своё мнение по тому или иному кандидату. На данный момент большинство участников заседания поддержали кандидатуру Юрия Бойченко.

«Нам понравилась его стратегия по развитию первичной медицинской помощи: поликлиник, ФАПов, амбулаторий. Интересно видятся планы по привлечению инвестиций, по внедрению государственного-частного партнёрства в медицине. Есть конкретика, есть понимание ситуации, есть свежий взгляд на отрасль», — сказала председатель экспертной комиссии открытого конкурса Галина Кононенко.

Окончательно с кандидатурой министра здравоохранения определятся до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Хабаровского края 12 ноября начался приём документов от претендентов на пост министра здравоохранения региона.