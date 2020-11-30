Пхёнтхэк, Южная Корея, , 11:45 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих и членов их семей, прибывших в Южную Корею с 9 по 29 ноября. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп-Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазе в Осане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 382.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 438 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 34 201.

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