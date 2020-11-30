Казань, , 11:58 — REGNUM В Татарии по информации на 30 ноября носителями коронавируса числятся 10 339 человек, за сутки заболели еще 84 жителя. Минувшим днем были инфицированы 87 человек. Всего выздоровели 9 075 пациентов, за сутки — 75 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 136 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали семь пациентов, 77 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 30 человек, 15 — в возрасте от 50 до 60 лет, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 46 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии Роспотребнадзор посоветовал жителям путешествовать в новогодние праздники на личном автотранспорте. При его отсутствии следует более внимательно относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических предписаний в общественном транспорте.

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