Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 334 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 ноября. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 330 случаев.

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Носители SARS-CoV-2 выявлены в 36 муниципальных образованиях Ростовской области. Основные очаги заражения зарегистрированы в Ростове-на-Дону — 127 положительных тестов, в Новочеркасске — 15, в Таганроге — 14, в Новошахтинске — 14, а также Батайске, Гуково и Миллеровском районе — по 11. Почти четверть заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 7,8% — дети.

За весь период пандемии зарегистрировано 40 тыс. 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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