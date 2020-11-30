Москва, , 11:33 — REGNUM Лицензирование в сфере медицины и производства лекарств с 1 января 2021 года перейдёт в цифровую форму. Об этом 30 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что упрощается и переводится в цифровой формат лицензирование в нескольких распространённых видах деятельности.

«Новый порядок относится к лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности, производству лекарственных средств, медицинской технике и её сервисному обслуживанию», — заявил Мишустин.

С 1 января для предприятий вводится так называемая реестровая модель с отказом от бумажного носителя. Информация будет открыта и общедоступна.