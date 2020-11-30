Симферополь, 30 ноября 2020, 11:32 — REGNUM У министра транспорта Республики Крым Евгения Исакова подтверждено заражение коронавирусом. Об этом 30 ноября на заседании правительства Республики Крым сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
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»Исаков Евгений Александрович с коронавирусом, он заболел», — отметил Аксёнов.
Всего с начала пандемии в Крыму, таким образом, подтверждено 15 372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 11 422 человека, скончались 286 человек.