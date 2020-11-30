Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 ноября, зафиксировано летальный исход у 16 пациентов с коронавирусом. От COVID-19 умерли 16 человек, еще две пациентов — от сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 630 человек. Еще 348 человек, у которых выявлен коронавирус скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье зарегистрировано 20 682 случаев заражения SARS-CoV-2. На сегодняшний день в стационарных условиях лечение получают 2 093 пациента, из них 147 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлено 300 новых носителей коронавируса