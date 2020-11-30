Кейптаун, , 11:31 — REGNUM В 2020 году в Африке южнее Сахары от малярии погибнет гораздо больше людей, чем от COVID-19, сообщает Telegraph.

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По данным издания, ежегодно в мире около 400 тыс. человек умирают от малярии, более 90% из них — в Африке южнее Сахары. При этом с начала года из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 50 тыс. человек в Африке, включая Северную Африку. В Африке южнее Сахары было зафиксировано около 20 тыс. летальных исходов.

Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, в этом регионе от COVID-19 умрёт намного меньше людей, чем от малярии.

«Так почему же коронавирус и Эбола вызывают большое беспокойство, а малярия, от которой каждый год умирают сотни тысяч детей, нет?» — задалась вопросом региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

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Она уточнила, что в последние годы в этом районе были достигнуты успехи в предотвращении, быстром тестировании и лечении малярии, однако пандемия коронавируса может отбросить ещё больше ситуацию назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Кении Ухуру Кеньятта обратился к мировому сообществу с призывом не допустить, чтобы борьба с COVID-19 мешала усилиям по искоренению малярии, полиомиелита, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других заболеваний в Африке.

Он также заявил, что нехватка ресурсов, вызванная пандемией коронавируса, может свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с малярией.

«COVID-19 оказал огромное влияние с точки зрения понимания того, где нам нужно было сосредоточить государственные ресурсы», — сказал Кеньятта.

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