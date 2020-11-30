Уфа, , 11:49 — REGNUM Госпиталь ветеранов войн и корпус больницы №13 Уфы могут вернуть к обычному режиму работы в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в настоящее время в Уфе есть запас свободных инфекционных коек на уровне 20%, поэтому, если глава Башкирии Радий Хабиров разрешит, то к концу недели будет закончено лечение пациентов с COVID-19 в этих стационарах. И при сохраняющейся тенденции роста инфицирования коронавирусом, эти стационары могут перевести на обычный режим работы.

Хабиров сообщил, что этот процесс логично начать с госпиталя ветеранов, поскольку там пожилые люди получают квалифицированную помощь, очень нужную для них. При этом он отметил, что если понадобится помощь инфицированным коронавирусом вахтовикам, то это учреждение будет опять перепрофилировано под ковид-госпиталь.

Хабиров отметил, что в настоящий момент в Башкирии фиксируется довольно стабильная ситуация с коронавирусом, в том числе по коечному фонду и обеспечению лекарствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки в Башкирии было выявлено 138 случаев заражения коронавирусом.

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