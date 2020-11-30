Москва, , 11:32 — REGNUM Новые рекомендации об определении «близкий контакт» при коронавирусной инфекции готовит в настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 30 ноября сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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«Я (в пятницу — 27 ноября) участвовала в совещании ВОЗ, на котором рассматривались новые рекомендации по так называемым близким контактам», — заявила она в интервью ТАСС.

Также Вуйнович уточнила, что теперь рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, куда могут входить «пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров».

Кроме того, представитель ВОС в РФ напомнила, что ранее под понятием «близкий контакт» подразумевалось общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров и отметила, что такие изменения рекомендации связаны с тем, что в настоящее время ВОЗ «больше знает о вирусе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 26338 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.