Москва, , 11:35 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов для обеспечения надежности её эффекта. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

По его словам, препарат «Спутник V» вводится в два этапа. Второй компонент вакцины нужен для того, чтобы иммунитет к коронавирусу вырабатывался на продолжительное время.

«Мы проводим иммунизацию, выводим на иммунный ответ и его усиливаем. Чтобы не только иммунитет сильный выработался, но и остался продолжительным. Для этого нужно две дозы вакцины», — сказал Тарасов.