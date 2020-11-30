Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Председатель профсоюза медиков Sjukhusläkarna в Стокгольме Андреас Фишер считает, что власти Швеции должны взять на себя большую ответственность за поведение граждан и ввести масочный режим в магазинах и торговых центрах в преддверии Рождества. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Фишер также выступает за установление предельного числа покупателей, которые смогут находиться в одном магазине или возле торговой точки.

«Похоже, что пик пандемии наступит в середине декабря и продлится несколько недель, когда будет максимум по совершаемым рождественским покупкам. Это все может закончиться очень плохо, мы уже сталкиваемся с проблемами из-за нехватки мест в стационаре и реанимации», — предупредил Фишер.

По его мнению, существующие ограничения в Швеции слишком «слабы и расплывчаты».

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