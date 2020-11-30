Махачкала, , 11:27 — REGNUM Почти 19 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане по данным на 10:30 30 ноября, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике, как и днем ранее, инфекцию выявили у 115 человек — это самый высокий суточный прирост в регионе с начала осени.

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К настоящему времени в Дагестане выздоровели более 17,1 тыс. человек с коронавирусом, 22 из них были сняты с медицинского наблюдения за прошедшие сутки. Умерли в республике 948 пациентов с COVID-19, пятеро из них скончались накануне.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты Общероссийского народного фронта в Дагестане проверили 110 аптек в 24 населенных пунктах республики на наличие лекарств, рекомендованных Минздравом РФ для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. В результате был отмечен дефицит ряда препаратов, прячем некоторых из них не оказалось почти в 62% аптек.

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