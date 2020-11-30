Стокгольм, , 11:35 — REGNUM Правительство Швеции ожидает одобрения вакцины от COVID-19 только в январе следующего года. Однако небольшие партии препарата могут прибыть на территорию страны до наступления Рождества. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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»В конце туннеля мерцает свет», — обнадеживающе заметил Ричард Бергстрём, отвечающий за вакцинацию населения Швеции от COVID-19.

Как подчеркивают журналисты, отчет о создании и эффективности вакцины от компании Pfizer завершен и полностью проверен регулирующими органами.

«Окончательное решение может быть обнародовано в любой день, что весьма обнадеживает», — добавил Бергстрём.

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