Омск, , 11:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 245 новых носителей коронавируса, за весь период — 22 563. Об этом сообщили 30 ноября в областном оперштабе.

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Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет 17% (уменьшение за последние дни составило 1,1%). Выздоровели ещё 112 человек.

За весь период в регионе вылечились 14 916 пациентов. За прошедшие сутки в Омской области скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 632 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Омской области выявляют более 200 новых носителей коронавируса, эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться достаточно напряженной.

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