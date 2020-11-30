Черкесск, , 11:24 — REGNUM Автопарк учреждений системы здравоохранения Карачаево-Черкесии пополнился еще 17 автотранспортными средствами. Машины скорой помощи выделены по решению правительства РФ. Об этом 29 ноября сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Автопарк скорой медицинской помощи Карачаево-Черкесии пополнился 17 новыми автомобилями класса «B». Неоценимая помощь от правительства страны в этот непростой период», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

По его словам, машины уже распределены по медорганизациям. Три из них переданы городской станции скорой помощи в Черкесске, еще 14 автомобилей поступили в районные и городские больницы.

Читайте также: Более 1,4 млрд рублей выделено на закупку автомобилей для сельских врачей