Москва, , 11:20 — REGNUM Правительство РФ расширяет перечень сервисов многофункциональных центров (МФЦ). Об этом 30 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Теперь в МФЦ можно будет получить ключи от электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчётность, в электронной форме в различные ведомства и организации», — сказал он.

Кроме того, в МФЦ можно будет получать услуги, необходимые для начала и развития предпринимательской деятельности, рассказал глава правительства.