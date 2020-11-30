Воронеж, , 11:20 — REGNUM Семьи Воронежской области, воспитывающие детей в возрасте от трёх до семи лет, получат все выплаты 11−12 декабря 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

«Воронежская область в полном объеме располагает деньгами на выплаты семьям с детьми в возрасте 3−7 лет. Ожидается, что средства поступят получателям до 10−11 декабря», — сообщается в телеграм-канале.

На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом не более 9 410 рублей, сумма самой выплаты составляет 4 595 рублей. Ранее воронежцы жаловались на то, что данные выплаты не были перечислены в октябре и ноябре. Проблемы с начислениями чиновники объяснили ростом числа обращений.