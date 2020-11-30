Пермь, , 11:19 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 ноября, выявлено 300 случаев заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 зафиксировано 11 детей и 289 взрослых: 105 мужчин, 184 женщины, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,5%, коэффициент распространения — 1,01 (на 29 ноября — 1).

Стоит отметить, 28 ноября регион обновил «рекорд» — за сутки выявлен 301 случай заражения. Затем последовал спад: на 29 ноября (за сутки) зарегистрировано 299 носителей SARS-CoV-2.

С конца марта в регионе зафиксировано 20 682 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 14 360 пациентов, в том числе 216 — за последние сутки. От заболевания скончались 630 человек.

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