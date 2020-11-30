Петрозаводск, , 11:22 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 427 новых инфицированных коронавирусом жителей, что на 13 человек больше, чем сутками ранее. Также подтвердились два новых летальных случая. Об этом 30 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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В числе новых выявленных носителей — 50 детей, кроме того из 427 инфицированных заболели ковидом 393 человека. Наибольшее число зараженных продолжают выявлять в Петрозаводске (235), а также в Медвежьегорском (55), Кондопожском (51), Кондопожском (28), в Беломорском (22), Пудожском (12) и в Олонецком (10) районах.

Тем временем в Республиканской инфекционной больнице скончались от COVID-19 два человека: петрозаводчанка, 1951 года рождения, и житель Кеми, 1969 года рождения.

«Оба имели сопутствующие хронические заболевания, осложнившие течение болезни, — пояснил Артур Парфенчиков. — С начала пандемии умерли 102 человека. Смертность от COVID-19 в республике составляет 16,6 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 26,9 случая на 100 тысяч населения».

«В стационарах находятся 741 человек, из них в состоянии средней тяжести — 616, тяжелых — 118, на ИВЛ — семь», — добавил глава республики.

Всего с начала пандемии коронавирус в Карелии был выявлен у 15 540 человек, из них на сегодняшний день 8694 человека выписаны, в том числе 143 за последние сутки. Умерли 102 человека.

Добавим, с внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2593 человека, в том числе 24 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 93 человека умерли от пневмонии.

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