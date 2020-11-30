Нальчик, , 11:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии раскрыто преступление в сфере потребительского кредитования на сумму свыше 32 млн рублей. В совершении хищения подозревается группа лиц, в том числе сотрудники банков, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Обвинение предъявлено 23 фигурантам, в том числе экс-сотрудникам службы безопасности кредитных организаций», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, в период с июля 2013 по сентябрь 2014 года участники преступной схемы, предоставив в три коммерческих банка поддельные документы, оформили кредиты на общую сумму более 32 млн рублей.

В настоящее время дело направлено для рассмотрения в Нальчикский городской суд.