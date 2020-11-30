Волгоград, , 11:15 — REGNUM Ещё 241 случай заражения коронавирусом подтверждён в Волгоградской области 30 ноября, это на три случая меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 202 человека, скончались три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 5806 взрослых и 54 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 670 пациентов. Всего в Волгоградской области выявили 27 тыс. 165 носителей инфекции, выздоровели 26 тыс. 187 человек.

Зарегистрировано ещё три летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 308 человек.