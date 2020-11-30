Кишинёв, , 11:14 — REGNUM Из-за большого количества пациентов с COVID-19, вызываемого коронавирусом, в больницах Молдавии почти закончились места. Об этом 30 ноября сообщил на брифинге премьер-министр страны Ион Кику.

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"На данном этапе на нас очень давит ситуация в медицинской сфере, мест в больницах почти нет», — сказал он.

Также Кику добавил, что власти страны подготовят ещё несколько десятков больничных мест, однако данное число, по словам главы правительства Молдавии, является ограниченным, так как количество медперсонала в стране ограничено.

«Мы можем найти место, кровати и оборудование, но врачей больше не станет», — подчеркнул он и призвал жителей страны к ответственному отношению к мерам безопасности, введенным в республике из-за пандемии на минувшей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Молдавии с 30 ноября по 15 января действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения общества из-за коронавирусной инфекции, в рамках которого закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ночные клубы и дискотеки, а предприятия общепита не могут работать с 22:00 до 7:00 (23:00 — 8:00 мск). Также в стране введен режим ношения защитных масок в закрытых общественных местах и в общественном транспорте, а в Кишинёве — и на улицах.