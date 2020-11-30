Нефтеюганск, Югра, , 11:07 — REGNUM В Югре в отношении директора управления капитального строительства Нефтеюганска возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую отсутствие у населения города чистой воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что станция обезжелезивания не обеспечивает очистку воды в Нефтеюганске до установленных нормативных показателей. Предложенные горадминистрацией методы по улучшению качества питьевой воды оказались неэффективными.

Сперва Нефтеюганский межрайонный прокурор внёс представления главе Нефтеюганска. Директор городского управления капитального строительства и руководитель местной Служба единого заказчика понесли административное наказание. Но данные меры оказались недейственными.

В отношении директора управления капитального строительства Нефтеюганска, который осуществил приёмку и оплату фактически невыполненных работ при модернизации станции обезжелезивания, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). А город же вновь является заказчиком очередного проекта по реконструкции станции обезжелезивания.

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