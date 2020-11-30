Найроби, , 11:08 — REGNUM 576 пациентов в Кении выздоровели от COVID-19 за последние 24 часа. За обозначенный период в стране также зарегистрировали в общей сложности 711 новых случаев заражения коронавирусом, передает газета Daily Nation.

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По информации журналистов издания, за минувшие сутки в стране провели 6 672 тестов, а общее число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 83 316.

Шесть из семи дней минувшей недели в стране регистрировали менее 1000 случаев заражения вирусом за сутки, и только в пятницу, 27 ноября, было зарегистрировано 1554 случая заражения.

«Общее число выздоровевших сейчас составляет 54 975 человек», — говорится на странице министерства здравоохранения Кении в соцсети Twitter.

В настоящее время общее число проведенных тестов в стране составляет 885 933, что составляет 1,86% от населения в 47,6 миллионов человек.

Число погибших после заражения вирусом достигло 1452 человек.

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