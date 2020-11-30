Грозный, , 11:01 — REGNUM В Чечню вернулись ордена, утерянные во время боевых действий. Высшие награды Советского Союза, в том числе ордена Ленина, Трудового Красного знамени, Октябрьской революции и Дружбы народов республика получила за различные заслуги в разные годы. Однако они были утрачены в период проведения контртеррористической операции.

В течение последних лет была проведена работа по возвращению наград в республику. Удостоверения к найденным орденам подписал президент РФ Владимир Путин. В настоящее время все награды прикреплены к ленте красного знамени, которое хранится в Национальном музее Чечни.

«Мы видим, что сегодня чеченцам возвращают заслуженные награды, высокие звания, громкие имена — это и есть путь Ахмата-Хаджи Кадырова, путь восстановления подлинной истории, путь созидания, поддержанный нашим президентом Путиным», — прокомментировал событие глава Чечни Рамзан Кадыров, прикрепивший ордена к знамени.